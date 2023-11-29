Bakan Kacır: Türkiye riskleri avantaja çeviren bir ülke haline geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir otelde düzenlenen 13. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşma yapan Bakan Kacır, dünyada yerleşik kabullerin çatırdadığı, serbest ticaret kurallarının bizzat o kuralları koyanlar tarafından aşındırıldığı, korumacılık politikalarının her geçen gün güçlendiği, tedarik ve değer zincirlerinde "yakın merkez", "dost merkez" gibi seçici yaklaşımların öne çıktığı bir sürece şahitlik ettiklerini söyledi.

Kalkınma ve serbest ticaretin getireceği yaygın refahın çatışmaları azaltacağı varsayımının gerçekleşmediğine işaret eden Kacır, günden güne yeni çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığını dile getirdi.

Bakan Kacır, enerji fiyatlarının hızla tırmanışa geçtiğine dikkati çekerek, araştırmaların bu krizin bir süre daha devam edeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Enerjide tedarik kaynak çeşitliliğini tesis etmek üzere yeni işbirliklerinin özellikle gelişmiş ülkelerin dış politikalarının öncelikli gündemi haline geldiğini belirten Kacır, fosil yakıtların neden olduğu karbon salımının da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırdığını anlattı.

Kacır, enerji sektörünün bir dönüşümün arifesinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye hızla değişen küresel enerji denklemini ve fırsatları doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviren bir ülke haline geldi. 'Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru' merkezinde yer alan Türkiye, yoğun enerji diplomasisiyle, kaynak ülkeleriyle tüketici arasında güvenli bir köprü vazifesi görüyor. Küresel ekonominin can damarı enerjinin tedarikini güvence altına alıyor, enerjinin, küresel barışı güçlendiren bir araç olmasını sağlıyor."