Bakan Kacır: Zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kurumda düzenlenen TÜRKPATENT Akademi Tanıtım ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza törenlerine katıldı.

"İnovasyon" adı verilen yenilikten ürün ve hizmet oluşturma sürecinin, insanoğlunun sınırsız potansiyelinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine imkan tanıdığına işaret eden Kacır, ulaşım ve iletişim imkanlarının çeşitlenerek artmasının, mesafeleri ortadan kaldırdığını, çok daha geniş ürün ve hizmet yelpazesine erişimi mümkün kıldığını söyledi.

Kacır, yüksek fayda sunan, hedef kitleye odaklı markalaşmış, inovatif ürün ve hizmetlerin, iş dünyasında fark yaratmanın, sürdürülebilir başarının anahtarı olarak öne çıktığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyanın en başarılı şirketlerinin piyasa değerlemelerini tayin eden temel unsur, ellerindeki fikri sermayedir. Bu nedenle ülkemizin her alanda özgün, yenilikçi, rekabetçi ürün ve hizmetler sunma kabiliyetini yükseltmeyi, Milli Teknoloji Hamlemizin başarısının anahtarı olarak görüyoruz. Son 22 yılda önemli adımlar attık. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizle, inovasyon kültürünün özel sektörümüz tarafından benimsenmesini sağladık. Sayıları 2'den 105'e çıkan teknoparklarımızda, 11 binden fazla inovatif girişimin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine imkan tanıdık."

Türk markalarının savunmadan otomotive, e-ticaretten beyaz eşyaya, ulaşımdan sağlığa pek çok alanda inovatif fikir ve projeleriyle göğüsleri kabarttığını anlatan Kacır, yenilikçi fikirlerin, doğru stratejilerle desteklenip fikri mülkiyet haklarının korumasıyla yerel ve küresel pazarlarda güçlü rekabet avantajı elde edeceğini bildirdi.