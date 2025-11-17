Bakan Kacır’dan gençlere davet: Milli Teknoloji Akademisi’ne katılın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, söz konusu programlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencileri için Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde, yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı konularında uzmanlık eğitimleri veriyor, staj ve mentorluk desteğiyle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum."

Söz konusu programlara başvurular, bugün başlıyor ve 2 Aralık'ta sona eriyor.