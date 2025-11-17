Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır'dan gençlere davet: Milli Teknoloji Akademisi'ne katılın
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:55

Bakan Kacır'dan gençlere davet: Milli Teknoloji Akademisi'ne katılın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde, uzmanlık eğitimleri, staj ve mentorluk desteğiyle gençleri geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır’dan gençlere davet: Milli Teknoloji Akademisi’ne katılın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, söz konusu programlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencileri için Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde, yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı konularında uzmanlık eğitimleri veriyor, staj ve mentorluk desteğiyle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum."

Söz konusu programlara başvurular, bugün başlıyor ve 2 Aralık'ta sona eriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kacır'dan gençlere davet: Milli Teknoloji Akademisi'ne katılın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz