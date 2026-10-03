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Giriş Tarihi: 3.10.2026 13:45

Bakan Kacır'dan ihracat değerlendirmesi: Türkiye ekonomisi kararlılıkla ilerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret rakamlarına işaret ederek "Türkiye ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kararlılıkla ilerliyor" dedi.

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DHA
Bakan Kacır’dan ihracat değerlendirmesi: Türkiye ekonomisi kararlılıkla ilerliyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayicimiz katma değerli üretimini sürdürüyor, ihracatta rekorlar devam ediyor. Eylül'de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 283,7 milyar dolarla rekor kırdı. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti. Türkiye ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kararlılıkla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET FATİH KACIR #İHRACAT #SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
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Bakan Kacır'dan ihracat değerlendirmesi: Türkiye ekonomisi kararlılıkla ilerliyor
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