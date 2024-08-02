Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır'dan ihracat rakamları değerlendirmesi
Giriş Tarihi: 2.8.2024 15:29

Bakan Kacır'dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin temmuzda ihracatta rekor tazelediğini belirterek, başta HIT-30 olmak üzere teşvik programlarıyla ihracata ivme kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA
Bakan Kacır’dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuzda ihracatta rekor kırıldığını anımsattı.

Temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Kacır, "Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kacır'dan ihracat rakamları değerlendirmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA