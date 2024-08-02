Bakan Kacır’dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuzda ihracatta rekor kırıldığını anımsattı.

Temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Kacır, "Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.