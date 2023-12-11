Bakan Kacır’dan işsizlik rakamı değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin, "Bugün TÜİK tarafından açıklanan yüzde 8,5'luk işsizlik rakamı son 11 yılın en düşük seviyesi olmuş oldu. Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye'nin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kacır, Türkiye ekonomisinin son 3 yıldır ve son 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Bugün TÜİK tarafından açıklanan yüzde 8,5'luk işsizlik rakamının son 11 yılın en düşük seviyesi olarak gerçekleştiğini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye'nin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz doğru yoldadır. Doğru istikamettedir. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapabilmek adına hem merkezi hükümet tüm bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz canla başla milletimizin hizmetinde olmayı sürdürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Biliyoruz ki insanımızın vatandaşımızın beklentileri çok büyük. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin, tüm unsurları ve bileşenleri ile kalkınmanın yüzyılı olacak. Sanayinin, teknolojinin, girişimciliğinin yüzyılı olacak."

"AK PARTİLİ BELEDİYELERİMİZ KARINCALAR GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Kacır, açılış için geldiği Başakşehir ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, ilçenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulduğunu anımsattı.

O günden bu yana Başakşehir'in özellikle eğitim, gençlik, kadın, aile ve spor çalışmalarında örnek belediyecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ilçe haline geldiğini anlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün hizmete aldığımız merkez de belediyemizin eliyle faaliyete geçirildi ve bu merkezde kadınlara, gençlere, çocuklara, tüm Başakşehirlilere ve İstanbullulara yönelik muazzam bir altyapı oluşturuldu. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinde, bir noktasında böylesine başarılı hizmetlere şahit olmayalım, böylesine açılışlara katılmayalım. Tabii birileri ağustos böcekleri gibi rehavete kapıladursunlar AK Parti'li belediyelerimiz karıncalar gibi çalışmaya, ülkemize dev eserler kazandırmaya devam ediyor. Biz de belediyemizin ortaya koyduğu bu eserlere hükümet olarak, bakanlıklar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya devam ediyoruz."