Bakan Karaismailoğlu konuştu: Geleceğin 10 yılını 6G teknolojilerinin hız ve kapasitesiyle yönetebiliriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir." dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği "6G Konferansı"nın açılışındaki konuşmasına, Türkiye'nin bilişim ve iletişim teknolojisindeki yolculuğunda emek sarf eden, destek veren, var gücüyle çalışan herkesi kutlayarak başladı.

Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimin baş döndürücü hızlara ulaştığını, aynı zamanda oyunun kurallarının da değiştiğini ifade eden Karaismailoğlu, bilgiyi üretmek, üretilen bilgiyi ürüne dönüştürmek ve bu ürünü dünyaya tanıtmak sayesinde gelişme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka kavramlarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe katedecek. Bunun için de sizin gibi gençlerin yetişmesi, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması son derece önemli. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndüren hızı, pandemi döneminde gelişen yeni iş modelleriyle birlikte katlanarak arttı. Esnek ve evden çalışmalar, e-eğitim, e-ticaret ve hatta e-eğlence modellerindeki baş döndürücü yükseliş, internet erişim hızında ve kapasitelerinde artışı gerekli kılmıştır. Kullanım sayılarındaki ve sürelerindeki yükselişler, sektörün büyümesine de önemli katkılar sağladı. 2021 yılında ülkemizdeki bilişim sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın büyüdü. 2003'teki 88 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 5,5 katına çıkararak 488 bin kilometreye çıkardık. Tabii ki yeterli değil çok daha artıracağız.

Mobil abone sayısını 88 milyon 500 bine, genişbanttaki abone sayısı 89 milyon 500 bine ulaştı. Sektördeki makinalar arası iletişim abone sayımız 7 milyon 800 bini aştı. Bütün bu artışlar karşısında mobil operatörlerin tarife ücretleri 10 yıl önce dakikası 8,6 kuruş iken, bugün 1,5 kuruşa indi. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki internet kullanımında mobilde yaklaşık yüzde 22, sabittte de yaklaşık yüzde 13 artış kaydettik."

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'deki kara, hava, demir ve deniz yolu ulaşım sistemlerindeki ciddi yatırım ve büyümelerin yanında iletişim ve haberleşme konularında da kayda değer çalışmaları hep birlikte yürüttüklerini anlattı.

Yapılan çalışmalarda devlet aklı ile hareket edip kamu-özel sektörle birlikte üniversite-reel sektör iş birliklerini de hızlandırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, dünya ile rekabet edecek hızda, ekonomik internet erişimi ve katma değerli hizmetleri halkın faydasına sunma hedefinde olduklarını söyledi.