Bakan Karaismailoğlu: Zigana Tüneli’ni tüm dünyaya tanıtacağız

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde yapımı tamamlanan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve içerisinde ahşap boyama, takı tasarım, kuaförlük, dikiş, aşçılık, çağrı merkezi operatörlüğü gibi istihdama yönelik kursların yer aldığı merkezde, kadınlar için sosyal alanlar oluşturuldu. Yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, kreşler ve dinlenme alanlarının da yer aldığı merkezin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 700 bin çalışanları olduğunu belirterek, "Biz teknik bir birim olduğumuz için mühendis ve işçi ağırlıklı olduğu için maalesef bizde fazla kadın çalışan arkadaşımız yok. Ama önemli bir şekilde sayıyı arttırmak içinde yoğun çalışıyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde ciddiyet var, disiplin var. Daha fazla verim aldığımız için bunu çok önceliyoruz. Özellikle mühendis kadın çalışma arkadaşlarımızı iş hayatımızda ve kadromuza katmak için önemli çaba sarf ediyoruz. Son 21 yıldır Türkiye'deki bu büyük dünyanın en büyük mühendislik projelerini gerçekleştiren bir Türkiye'de tabi ki kadın mühendis adaylarımıza da çok ihtiyacımız var. İnşallah onlarla birlikte Türkiye'deki bu önemli projelerimizi bitireceğiz. Trabzon için büyük hedeflerimiz var. Bunları geldiğimiz günden beri açıklıyoruz, açıklamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu vizyon projelerimizde Trabzon güney çevre yolundan, Trabzon havalimanından, raylı sistemlere kadar inşallah bunların hepsini bir bir bitirip Trabzon'un hayatına kazandıracağız" dedi.