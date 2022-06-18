Bakan Karaismailoğlu’ndan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Proje şantiyesine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi kapsamındaki Yedikule'deki şantiyeyi ziyaret ederek projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, İstanbul için son derece önemli olan, kadim şehre nefes aldıracak Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesini yerinde incelediklerini belirterek, "Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum. Kara yolu bakım ve işletme açısından 425 milyon 562 bin avro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin avro, zamandan da 242 milyon 544 bin avro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin avro kazanç sağlayacağız. İstanbul'a ne yaparlarsa yapsınlar yine de az kalacaktır. ugün burada İstanbul için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık edildiğini aktardı" dedi.

Projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" dedi.