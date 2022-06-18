Bakan Karaismailoğlu’ndan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Proje şantiyesine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi kapsamındaki Yedikule'deki şantiyeyi ziyaret ederek projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu, İstanbul için son derece önemli olan, kadim şehre nefes aldıracak Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesini yerinde incelediklerini belirterek, "Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum. Kara yolu bakım ve işletme açısından 425 milyon 562 bin avro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin avro, zamandan da 242 milyon 544 bin avro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin avro kazanç sağlayacağız. İstanbul'a ne yaparlarsa yapsınlar yine de az kalacaktır. ugün burada İstanbul için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık edildiğini aktardı" dedi.
Projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" dedi.
"ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"
Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, Türkiye'deki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini, kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak gördüklerini söyledi. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demir yollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında Türkiye yerini alacaktır. Son 20 yılda 1.432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik, sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırdık, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkarmış olduk.
Karaismailoğlu, nisan ayında kamuoyu ile paylaştıkları Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda, Türkiye'nin 2053 yılına kadar tüm ulaşım sistemlerine yönelik hedeflerini belirlediklerini, "Buna göre, demir yollarında toplan hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Yolcu taşımacılığının payını yüzde 1'den yüzde 6'ya çıkaracağız. Yük taşımacılığında ise yüzde 5'ten yüzde 22'ye ulaşacağız. Hızlı tren bağlantısına sahip şehir sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Demir yolu işletmeciliğinde enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız" diye konuştu.
"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEMİNİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI BAKANLIĞIMIZ KAVUŞTURMUŞ OLACAK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şehirler arası hatlardaki bu denli başarıların yanında kent içi raylı sistemlerde de ciddi yatırımlara imza attıklarını belirterek, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletmede olduğunu, bu hattın 312 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edildiğini bildirdi. Ülke genelinde Bakanlık tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri'de yapımı devam eden 14 ayrı projenin toplam uzunluğunun 185 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul'da inşa edilerek hizmete sunduğumuz Marmaray ve Levent Hisarüstü metro hattı uzunluğu 80 kilometreyi bulmaktadır. Kıtaları denizin altından birleştiren Marmaray ile her gün 600 bin İstanbullu seyahat etmektedir. Dünya kenti İstanbul'da yapımı devam eden 7 ayrı hattın da toplam uzunluğu ise 103,3 kilometredir" şeklinde konuştu.
KAZLIÇEŞME-SİRKECİ RAYLI SİSTEMİ VE YAYA ODAKLI YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ OLACAK
Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin yanı sıra İstanbul'daki 6 projede de hızla gelişmeler sağladıklarını, bunların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Bağcılar Kirazlı metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir metro hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı ve Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı projeleri olduğunu bildirdi.
"YENİ KONSEPTE HEM DEMİR HEM YÜRÜYÜŞ KULVARI OLACAK"
"İstanbul'da şu an çalışan raylı sistem ağının uzunluğu 263 kilometredir. Projelerimizin tamamlanmasıyla bu uzunluk 366 kilometreye çıkacak" diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gururla ifade etmeliyiz ki mega şehir İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Marmaray ile entegre bir proje olup 8 durağı vardır. Bu kapsamda, mevcut haliyle Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl şeklide duran 8,3 kilometrelik hat üzerinde iyileştirme ve yeni düzenlemeleri yapmaktayız. Bu yeni konseptte, güzergah hem demir yolu ve hem de yürüyüş kulvarı olacak. Yani çevreci bir demir yolu hattından bahsetmekteyiz. Proje kapsamında, 7,3 kilometrelik yaya yolu, 6,3 kilometrelik bisiklet yolu, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 6 bin metrekare kapalı sosyal ve kültürel mekan, 9 yaya alt geçidi, 3 yaya üst geçidi, 1 kara yolu üst geçidi, 12 kara yolu alt geçidi ve 2 de taşınacak yaya üst geçidi yer alıyor. Bu proje ile İstanbul halkına hızlı, rahat, çevreci ve hibrit bir ulaşım imkanının yanında bisiklet ve scooter kullanım alanları ile birlikte spor ve gezinti alanları da sunuyor. 20 Eylül 2021'de Sirkeci Garı'nda tanıtımını yapılan proje çalışmalarında bugüne kadar 42 bin 570 metre rayın, 410 katener direğinin ve 24 kilometrelik enerji telinin demontajını tamamladık. Yeni sistemin kurulması için hazırlıkları bitirdik. Yüzde 43 oranında ilerleme kaydettiğimiz projenin tamamlanmasıyla birlikte 215 bin metrekarelik çalışma alanında, demir yolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü de yaya yürüme, dinlenme ve rekreasyon alanlarından oluşacaktır. Böylece daha önce sadece demir yolu için kullanılan alanın yüzde 57'sinin yaya kullanımına açık yeşil alan olmasını sağlayacağız" dedi.
"BAŞKALARININ YAPTIKLARI HİZMETLERİN ÜZERİNE KONUP ALGI OPERASYONLARIYLA SİYASİ RANT DEVŞİRMİYORUZ"
Bunun toplumsal kazancının hesap edilemeyeceğini aktaran Karaismailoğlu, "Bizler halka hizmeti, Hakka hizmet olarak görmekteyiz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımayı ihmal edip halka çile çektirmiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda şehrin en değerli alanlarını yeniden düzenleyerek milletimize kazandırıyoruz. Bu anlamda Haliç Yat Limanı, yakında başlayacağımız Yenikapı Kruvaziyer Limanı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projelerimiz örnek çalışmalarımızdır." şeklinde konuştu.
PROJE 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK
Bakan Karaismailoğlu, projeyi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum. Kara yolu bakım ve işletme açısından 425 milyon 562 bin avro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin avro, zamandan da 242 milyon 544 bin avro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin avro kazanç sağlayacağız." diye konuştu.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise "Sayın Bakanımızın buraya 3'üncü gelişi. Teşrifleri için teşekkür ediyorum. Bu proje, İstanbul ve Fatih için devam eden en önemli, kıymetli proje. Sadece bir tren yolundan bahsetmiyoruz. İstanbul ve Fatih için çok önemli bir rekreasyon alanı, bir sosyalleşme alanı, turizm için önemli bir destinasyon olacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Turan ve beraberindeki heyet, Yedikule'den Sirkeci'ye kadar yürüyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.