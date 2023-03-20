Bakan Karaismailoğlu’ndan konteyner ve prefabrik açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da kurulan ve içerisinde Katar'dan gelen konteynerlerin de bulunduğu 2. konteyner alanını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 43 gün geçtiğini ve zorlu günler yaşadıklarını ifade etti.

Her gün bir önceki günden daha iyi durumda olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilimizde hummalı çalışma yapılıyor. Geldiğimiz son aşamada çadır kentlerden sonra prefabrik ve konteyner kentlerle ilgili çok iyi çalışmalar var. Son günlerde yağmur, çalışmalarımızı biraz engellemiş vaziyette ama yine de durmadan çalışıyoruz. Özellikle konteyner kentler, vatandaşlarımızın nefes alması ve daha rahat koşullarda yaşaması için önemli bir aşama" dedi.