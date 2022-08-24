Bakan Kirişçi açıkladı: Kırsal kalkınma destekler artacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırsal Kalkınma Programı'nın 11. Çağrısı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan proje başvurularında talep edilen destek tutarının yaklaşık 8,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Bu kapsamda mevcut bütçenin sadece 65 ve üzeri sıralama puanına sahip başvurular için yeterli olacağının düşünüldüğünü belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz 30 ve 65 arasında sıralama puanına sahip diğer başvuruların da desteklenmesi için program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artırıyoruz. Bu sayede, 11. Çağrı kapsamında kırsal alanlarda yapılacak yatırımlara verilecek yaklaşık 5,5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek üretimin ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Emek harcayıp masraf yaparak Kurumumuza proje sunan girişimcilerimizin olası mağduriyetlerinin önüne geçilecek."