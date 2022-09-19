Bakan Kirişci: Ağrı’ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptık

Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Ağrı'da da arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, mercimek, nohut, patates ve yem bitkileri olmak üzere 8 ürüne destek veriyoruz.

Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye'de üçüncüdür ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 9,7'sini karşılamaktadır. Büyükbaş hayvan sayımızda 2002'ye oranla yüzde 17 (353 binden 413 bine), arı kovanı sayısında yüzde 1047, bal üretiminde yüzde 515, süt üretiminde ise yüzde 65 artış sağlandı.

Ağrı'da 286 bin dekar alanda mera ıslahı çalışmasını tamamladık. Son 20 yılda 254 milyon lira yem bitkileri desteği sağladık. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli çerçevesinde; yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) yüzde 80 hibe veriyoruz. Buzağı desteği çerçevesinde programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üzeri yaşta ve ilave destekleme kriterlerini taşıyan buzağılara 925 TL/baş'a kadar destek sağlanabilmektedir. Ayrıca Damızlık Düve Alım Desteği Projesi ile TÜRKVET'e kayıtlı işletmeler için damızlık düve alımında en az, en fazla 20 baş olmak üzere alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verilmektedir. Damızlık Koç Teke Üretim Projesi ile en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezi kurulumunda ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana (koç-teke) yüzde 50 hibe sağlıyoruz" diye konuştu.