Bakan Kirişci: Alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliği destekleri yüzde 100 artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliği desteklerinin artırıldığını açıkladı.
ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Yapılan açıklamaya göre, tarımsal desteklemeler kapsamında alabalık yetiştiricisi için kilogram başına 0,75 TL olarak uygulanan destek, yılda 50 ton altında proje kapasitesine sahip alabalık yetiştiricilerimiz için yüzde 100 artırılarak 1.5 TL'ye yükseltilmiştir. Aynı kapsamdaki destek 50 ton üzerindeki proje kapasitesine sahip yetiştiricilerimiz için 1 TL olarak uygulanacaktır.
MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Midye yetiştiriciliği için kilogram başına 0,10 TL olarak uygulanan destek, 0,50 TL'ye, kapalı sistemde ve yeni türlerde 1,50 TL olarak uygulanan destek, kapalı sistemde üretim için 2 TL'ye, yeni tğrlerde üretim için 3 TL'ye, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği için 1 TL olarak uygulanan destek 2 TL'ye yükseltilmiştir.
Bakan Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliğine vermiş olduğumuz destekleri artırdık.Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliğine vermiş olduğumuz destekleri artırdık.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 26, 2022
Yetiştiricilerimize hayırlı olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/BtkDhOfte6