Bakan Kirişci: Alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliği destekleri yüzde 100 artırıldı

MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Midye yetiştiriciliği için kilogram başına 0,10 TL olarak uygulanan destek, 0,50 TL'ye, kapalı sistemde ve yeni türlerde 1,50 TL olarak uygulanan destek, kapalı sistemde üretim için 2 TL'ye, yeni tğrlerde üretim için 3 TL'ye, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği için 1 TL olarak uygulanan destek 2 TL'ye yükseltilmiştir.

Bakan Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alabalık yetiştiriciliği ve midye yetiştiriciliğine vermiş olduğumuz destekleri artırdık.Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.