Bakan Kirişçi: Çiftçimize mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık

Kirişci, Kovid-19 ile Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun fark edildiğini, Türkiye'de bu dönemde çiftçilerin, üreticilerin ürettikleriyle hem kendisini doyurduğunu hem de ihracata devam ettiğini söyledi. "Sen üret yeter" sloganıyla çiftçin yanında olduklarını aktaran Kirişci, 2022 sonu itibarıyla tarıma ve üreticilere 40,4 milyar lira destek verildiğini belirtti.
Kirişci, üreticilere verilen sıfır faizli kredinin limitinin 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını, kredinin yüzde 50'lik kısmının kartlara ayni olarak yükleneceğini dile getirdi. Programın sonunda Bakanlığın desteklerini değerlendirerek Türkiye'de katma değeri yüksek üretimler yapan çiftçilere, ilgili sektörlerde başarılı olan girişimcilere, şirketlere ve kurumlara 'Üretime Gönül Verenler' ödülleri dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci daha sonra MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Kirişci, tarımda dijitalleşmeyle ilgili de şunları söyledi: "Adana'nın İmamoğlu ilçesinde örnek bir projeye başlandı. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda sulanan alan miktarları hepimizi çok mutlu edecek ve teknoloji olarak da yapay zekayı kullanan bir teknoloji olacak. Çiftçimiz evinde oturacak, tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundaki mobil uygulamadan müdahil olacak. Gerekirse kendi kendine sulama sistemi yağmur var diye sulamayı kesiyor olacak. Bunların da artık mümkün olduğu bir sistemi Adana bu konuda örnek olsun diye İmamoğlu'nda başlattık. İnşallah buna hız vereceğiz diye konuştu.