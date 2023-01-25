Bakan Kirişçi: Çiftçimize mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci daha sonra MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Kirişci, tarımda dijitalleşmeyle ilgili de şunları söyledi: "Adana'nın İmamoğlu ilçesinde örnek bir projeye başlandı. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda sulanan alan miktarları hepimizi çok mutlu edecek ve teknoloji olarak da yapay zekayı kullanan bir teknoloji olacak. Çiftçimiz evinde oturacak, tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundaki mobil uygulamadan müdahil olacak. Gerekirse kendi kendine sulama sistemi yağmur var diye sulamayı kesiyor olacak. Bunların da artık mümkün olduğu bir sistemi Adana bu konuda örnek olsun diye İmamoğlu'nda başlattık. İnşallah buna hız vereceğiz diye konuştu.