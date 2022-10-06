Bakan Kirişci: ÇKS’ye 104 bin başvuru yapıldı

"1 EKİM'DEN BU YANA E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇKS'YE 104 BİN BAŞVURU YAPILDI"

Üreticilerin artık telefonundan e-Devlet'e girerek ÇKS kaydını gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Kirişci, "1 Ekim'den bu yana e-Devlet üzerinden ÇKS'ye 104 bin başvuru yapıldı. Bir o kadar da ÇKS belgesi dediğimiz belgeler var. Bu belgeleri almak için o klasik yöntemi düşünürsek bütün risklerden kurtuluyor. Ziraat odalarımızla ilgili üreticilerimizin odaya kayıt olmalarının önünde herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Zaten bir anayasal zorunluluk" değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, çiftçinin bölgesindeki sanayi ve endüstri dikkate alınarak uygun iklime göre üretim yapmasını sağlayacak "Tarım Cepte" uygulamasını da yıl sonunda hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Yapacakları başka bir düzenlemeyle de kırsaldan kente göç ve miras davası gibi sebeplerle toprakların 1-2 yıldan fazla boş kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kirişci, şu bilgileri verdi:

"O civarda orada kooperatif varsa kooperatifleri, birlikler varsa birlikleri, o da olmadı ülke genelinde bir portföy oluşturacağız, bu portföye ilgiye göre elde edilecek kira bedellerini doğrudan ilgili mülk sahiplerinin hesabına yatıracağız. Bankada tutacağız, değerlendireceğiz, eğer aralarında davalık bir durum varsa, dava bitene kadar da o parayı değerlendirme şekli devam edecek şekilde bloke etmiş olacağız. Böylelikle atıl arazileri üretime kazandıracağız."