Bakan Kirişci: Dekar başına 76 lira olan desteği 271 liraya yükselttik

Hedefimiz bunun yüzde 100 ve daha sonra da üzerine çıkmaktır. Mevcut buğday, arpa, çavdar, yulaf, ve çeltik malumlarınız olduğu gibi destek noktasında sertifikalı tohum desteğimiz 24 Türk lirası dekar başına. Yeni öngörülen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik 24'tü ya bu zamana kadar. Şimdi biz 50 Türk Lirası'na dekar başına çıkardık. Böylelikle yüzde 108'lilk bir artış sağlamış olduk" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet daha sonra biçerdöver ve el ile pamuk hasadı gerçekleştirdi.