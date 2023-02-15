Bakan Kirişci depremzede çiftçiler için alınan tedbirleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, devlet ve millet bir olarak tüm zorlukların birlikte aşılacağını kaydetti.

Kirişci'nin paylaşımında; mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır.