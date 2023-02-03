Bakan Kirişci ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pancar bedel ödemelerinin pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. @turksekeras— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 3, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. #SenÜretYeter pic.twitter.com/mK0GNXP02s