Bakan Kirişci ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pancar bedel ödemelerinin pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.