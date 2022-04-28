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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek
Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:50 Son Güncelleme: 28.4.2022 15:57

Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek

AA
Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi. Bakan Kirişçi, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimize güç katacak desteklerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TOPLAM HİBE TUTARI 3 MİLYAR LİRA

Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.

205 milyon lira destek sağlanan projeler hayata geçirildiğinde toplam 368 milyon liralık makine-ekipman ülke tarımına kazandırılmış olacak.

11. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor.

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Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek
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