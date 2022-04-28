Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek

TOPLAM HİBE TUTARI 3 MİLYAR LİRA

Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.