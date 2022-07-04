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Giriş Tarihi: 4.7.2022 13:23

Bakan Kirişçi, Özbekistan’da

DHA
Bakan Kirişçi, Özbekistan’da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özbekistan'da olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.
Bakan Kirişçi, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı için Özbekistan'dayız" dedi.

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Bakan Kirişçi, Özbekistan’da
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