Bakan Kirişçi, Özbekistan’da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Bakan Kirişçi, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı için Özbekistan'dayız" dedi.