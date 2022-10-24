Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık

"TOPLAM TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇEMİZİ 54 MİLYAR LİRAYA ÇIKARTTIK"

Mazot ve gübre gibi temel girdiler konusunda dışa bağımlılığın olduğunu belirten Kirişci, "Bu iki temel girdide müthiş bir dışa bağımlılık var. Bu konu ile alakalı Cumhurbaşkanımızın, iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir. Bunların birini diğerine tercih edemeyiz diyerek bizim en azından enerji alanında bir dar boğaz yaşamamızın da önüne geçti. Bu duruşumuz diğer uluslararası birtakım konularda moderatörlük gibi bir görevi de bize vermiş oldu. En önemlisi ise bugün hiç kimsenin aklına biz bu kış Türkiye'de donacağız ya da doğal gaz yetersizliğinden sıkıntı çekeceğiz diye kimsenin aklına bir şey gelmiyor. 540 milyar metreküplük bu Karadeniz doğal gazının da 2023 yılının başından itibaren bizim ana hattımıza bağlanmasıyla biz de enerjimiz özellikle doğal gaz kısmında bir nefes almış olacağız. Destek miktarlarını aktardık. Tarımsal destek toplamını güncelledik. Toplam tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık" diye konuştu.

TOPRAK: GÜVENİLİRLİK GELECEKTE DAHA FAZLA İHRACAT YAPILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ürün güvenliği ile ilgili çalışma başlattıklarını belirten Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Çalışma devam ederken Ticaret Bakanlığı'nda da böyle bir çalışma olduğunu gördük. Sonrasında İTO benzer çalışma yaptı. Ardından belediyeler derken 20 bin işletmeye ulaşmışız. Bu çok büyük bir rakam. Güvenilirliğin gelecekte daha fazla ihracat yapılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu proje ile beraber ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İş birliği yapmak, fikir alışverişi yapmak bizim olmazsa olmazlarımızdan. Biz diyoruz ki bilgi paylaştıkça büyür o yüzden bu çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zirve'de paneller, workshoplar ve 8 ülkenin ticaret müşavirleri ile B2B görüşmeleri yapılırken, etkinlik kapsamında düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni ile ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalarıyla tüketici sağlığına katkı sağlayan ürün ya da kuruluşlara 33 farklı kategoride ödül verildi.