Bakan Kurum: 8 plajımızı düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık

SIFIR ATIK'LI DOĞA DOSTU PLAJLAR



Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. Bu ekipler sayesinde, 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı. Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. 2025 sezonunda bu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı. Bu atıkların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.



BAKAN KURUM: BİR BAŞKADIR BİZİM MEMLEKETİMİZ



Sosyal medya hesabından düzenlenen plajlardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri; güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız" İfadelerini kullandı.