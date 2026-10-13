Bakan Kurum açıkladı: Türkiye’de 2,3 milyon bağımsız bölüm yenilendi! Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığı, 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandığı, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı.