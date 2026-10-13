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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:09 Son Güncelleme: 13.10.2026 09:23

Bakan Kurum açıkladı: Türkiye'de 2,3 milyon bağımsız bölüm yenilendi! Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. 2012’den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, İstanbul’da bu sayı 1 milyon 7 bine ulaştı. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında ise 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İşte detaylar...

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Bakan Kurum açıkladı: Türkiye’de 2,3 milyon bağımsız bölüm yenilendi! Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını sosyal medyada hesabından paylaşarak, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli! Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" mesajını verdi.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından buyana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığı, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandığı belirtildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığı, 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandığı, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı.

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YARISI BİZDEN İLE YARIM MİLYONDAN FAZLA YAPI DÖNÜŞÜYOR

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden Kampanyası ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığı, 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTANBUL #KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI #MURAT KURUM #KENTSEL DÖNÜŞÜM

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