Bakan Kurum: Ayder’in güzelliğine güzellik kattık

'AYDER'İN ATIK SULARI ARITILIYOR'

Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da Ayder'in silüetini bozan kaçak yapılaşmaya son veren, doğal dokuyu ortaya çıkaran bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Savaş "Vizyonumuz, sularının atık su arıtmayla temizlendiği, Fırtına Vadisi'nin temiz aktığı, yollarının trafikten arındırıldığı, egzoz dumanının az olduğu ve insanların doğanın nefesini alarak yürüyebildikleri bir Ayder oluşturmaktı. Ayder'in atık suları artık arıtılıyor. Yine doğa dostu ve mühendislik harikası diyebileceğimiz 1650 araçlık otoparkımız bu yıl içerisinde yapıldı. Ayder'in içerisindeki trafik azaltılmaya başlandı ve böylelikle vatandaşlarımız kaldırımda rahatça yürümeye başladı. Eskiyen termal otelimiz yenilendi. Yine, yöresel mimariye uygun toplam 52 odalı apartlar yapıldı. Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla Ayder'in silüetini bozan, yeşil alan yapılabilecek otellerle trampa edildi ve bu otellerin yeri yıkılıp, yeşil kalmak suretiyle bu otellerimize teslim edildi. Bu sene de bu otellerimiz faaliyete geçti" ifadelerini kullandı.