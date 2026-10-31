Bakan Kurum duyurdu! COP31’de doğa ve sanat buluşuyor: 1,1 milyon metrekarelik açık hava sahnesi kurulacak

Türkiye, COP31 kapsamında dünyanın en büyük açık hava sanat sahnelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve doğanın korunmasına dikkat çekilecek organizasyonda sanatın evrensel dili kullanılarak dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COP31 kapsamında gerçekleştirilecek sanat organizasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Kurum, doğanın hikâyesini sanatın gücüyle dünyaya anlatacaklarını belirterek organizasyonun kapsamına ilişkin bilgiler verdi.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre COP31 kapsamında 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı oluşturulacak. Organizasyonda 1.000'in üzerinde sanat eseri sergilenirken 50'den fazla açık hava enstalasyonu da ziyaretçilerle buluşacak.
Sergilerin yanı sıra düzenlenecek söyleşilerle de doğanın korunması, çevre bilinci ve iklim mücadelesi gibi konular uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacak.
Bakan Kurum, paylaşımını "Dünyamız için #HâlâMümkün" mesajıyla tamamladı.
Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız.🌱 Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 📌1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 📌1.000'in üzerinde eser, 📌50'den fazla açık hava enstalasyonu, 📌Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için #HâlâMümkün🌍— Murat KURUM (@murat_kurum) October 31, 2026