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Giriş Tarihi: 31.10.2026 13:05

Bakan Kurum duyurdu! COP31’de doğa ve sanat buluşuyor: 1,1 milyon metrekarelik açık hava sahnesi kurulacak

Türkiye, COP31 kapsamında dünyanın en büyük açık hava sanat organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda 1.000’in üzerinde sanat eseri ve 50’den fazla açık hava enstalasyonun sergileneceğini duyurdu.

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Türkiye, COP31 kapsamında dünyanın en büyük açık hava sanat sahnelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve doğanın korunmasına dikkat çekilecek organizasyonda sanatın evrensel dili kullanılarak dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COP31 kapsamında gerçekleştirilecek sanat organizasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Kurum, doğanın hikâyesini sanatın gücüyle dünyaya anlatacaklarını belirterek organizasyonun kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre COP31 kapsamında 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı oluşturulacak. Organizasyonda 1.000'in üzerinde sanat eseri sergilenirken 50'den fazla açık hava enstalasyonu da ziyaretçilerle buluşacak.

Sergilerin yanı sıra düzenlenecek söyleşilerle de doğanın korunması, çevre bilinci ve iklim mücadelesi gibi konular uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacak.

COP31'in sanat aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunması hedeflenen organizasyonla, doğanın korunması konusunda küresel farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

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Bakan Kurum, paylaşımını "Dünyamız için #HâlâMümkün" mesajıyla tamamladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #TÜRKİYE #COP31

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Bakan Kurum duyurdu! COP31’de doğa ve sanat buluşuyor: 1,1 milyon metrekarelik açık hava sahnesi kurulacak
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