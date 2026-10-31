Bakan Kurum duyurdu! COP31’de doğa ve sanat buluşuyor: 1,1 milyon metrekarelik açık hava sahnesi kurulacak

Paylaşımda yer alan bilgilere göre COP31 kapsamında 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı oluşturulacak. Organizasyonda 1.000'in üzerinde sanat eseri sergilenirken 50'den fazla açık hava enstalasyonu da ziyaretçilerle buluşacak.

Sergilerin yanı sıra düzenlenecek söyleşilerle de doğanın korunması, çevre bilinci ve iklim mücadelesi gibi konular uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacak.