Bakan Kurum duyurdu: Maltepe’de anahtar teslimi başlıyor! 20 gün sonra yeni evlerine kavuşuyorlar

"DEVLETİMİZ ÇOK HIZLI BİR REFLEKS GÖSTERDİ"

Örnek daireleri dolaşan hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, "Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. 'Bir an önce yapıp sizi evlerinize kavuşturacağız' dedi. Eğer istemiyorsanız da burada Esenkent Mahallemizde bitmiş konutları önerdiler. Bugün gezdirdiler. Gayet de güzel yani. Eğer hani beklemek istemeyip 'benim acelem var diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz' diye bize teklifte bulundular. Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel. Cumhurbaşkanımızdan, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah razı olsun" dedi.