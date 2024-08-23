Bakan Kurum; “Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız 770 konut yıl sonunda teslim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları inceledi. Depremzedeler için yapılan konut ve iş yerlerinin son durumu hakkında bilgiler alan Bakan Kurum, en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutların inşaatını da ziyaret etti.

ESRAR SİTESİ YERİNE YAPILAN 770 KONUT YIL SONUNDA TESLİM

Ebrar Sitesi inşaat alanında basın açıklaması yapan Bakan Murat Kurum, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek; "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuzu az önce inceledik. Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitemizi ayağa kaldırmak bizim için çok önemli. O yüzden yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerine oturuyor olacak" dedi.

SON AFETZEDE EVİNE GİRENE KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Depremden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Murat Kurum; "11 ili ayağa kaldırmak, depremzedeleri yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşturmak adına 153 bin işçi, mühendis ve mimarın aralıksız çalışıyor. Son afetzede evine girene kadar bu çalışmalar devam edecek. 11 ilimizde 302 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin inşasını başlattık ve bu kapsamda 76 bin konutumuzu da vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle birlikte yeni kuramızı çekeceğiz ve bu sayıyı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonunda da hedefimiz en 200 bin vatandaşımızı yapmış olduğumuz konutlarda oturmasını, huzur içerisinde yaşamasını sağlamak olacak. Hedefimiz 2025 yılına geldiğinde inşallah 11 ilimizde tüm depremzede kardeşlerimizi sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek olacak."diye konuştu.