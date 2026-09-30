Bakan Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı kabul etti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yapıldı.

KURUM'DAN FENERBAHÇE'YE BAŞARI DİLEĞİ

Bakan Kurum, paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'A FORMA HEDİYESİ

Öte yandan Aziz Yıldırım Bakan Kurum'a Fenerbahçe forması hediye etti

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