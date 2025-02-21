Bakan Kurum Gaziantep’te açıkladı: Konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir'de 1.360 konut ve 67 dükkanın temel atma töreninde konuştu. Deprem bölgesinde ilk günden bu yana devam eden çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Kurum, "Ne mutlu bize ki yüz binlerce yeni yuva kurduk; yepyeni uydu kentler, şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı, çalışmalar devam etti. Bize ne gecenin karanlığı engel olabildi ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi" dedi.

KALAN 251 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalan 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti: Bir ülke büyüklüğü alanın her yerinde, alnımızın akı, alın teriyle çalıştık ya! Yarım milyon sıcak yuvayı tamamlayıp bu milletin yüzünü güldürdük ya! Bundan daha büyük bir mutluluk ve şeref olamaz. Yüzyıllardır her badireden sonra nasıl ayağa kalktıysak, şimdi de bir Anka Kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bu şehirlerin yuvalarının kapılarını yeniden mutluluğa, yeniden umuda açıyoruz.