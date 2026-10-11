Bakan Kurum Hataylı depremzedenin görüntülerini paylaştı: Hemşerilerimiz artık kendi yuvalarında

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da hayat yeniden canlanıyor. 11 ilde yürütülen 'Asrın İnşa Seferberliği' kapsamında Antakya Atatürk Caddesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa edildi.

Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölümle yeni yuvasına kavuşan hak sahiplerinden biri de Bülent Artun oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Artun'un görüntülerini, sanal medya hesabınan paylaşarak, "Hatay, Asrın İnşası'nda en çok emek verdiğimiz şehirlerdendi. İşimiz henüz bitmedi. Ama şükürler olsun, hemşerilerimiz artık kendi yuvalarında. Gerisini ben değil, Bülent abi anlatsın" dedi.

'YENİDEN DÖNEBİLECEĞİMİZİ TAHAYYÜL ETMİYORDUM'

Bülent Artun depremin ardından yaşanan zorlu günleri ve devletin bölgedeki özverili çalışmalarını anlattı. Artun, "Ben bir gün Antakya'ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum. Çünkü enkaz kalktıktan sonra her taraf tarlaydı, buralar her taraf yıkılmıştı, dökülmüştü.

İnsanlar çok perişandı. Türkiye Cumhuriyeti devleti sayesinde şehir yerinden ayağa kalktı. Şu anda yaşam başladı. Gördüğünüz gibi evimizde oturuyoruz. Muhteşem bir manzara" açıklamasında bulundu.

'DEVLET KOL KANAT GERDİ'

Yapılan çalışmaların büyük bir özveriyle yürütüldüğünün altını çizen Artun, "Bir işi canıgönülden yapmak var, bir de kerhen yapmak var. Antakya'da canıgönülden çalışıldı. Her şey çok farklı, her şey çok yeni. Bizim tabirimizle 'cillop' deriz. Devlet baba, cillop gibi yaptı buraları. Türkiye Cumhuriyeti devleti sağ olsun bize kol kanat gerdi. Yeni bir yaşam verdi, yeni umutlar verdi, yeni güzellikler verdi" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör