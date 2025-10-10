Bakan Kurum: Alt gelir grubuna konut desteği verdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Valilik Tören Alanı'nda düzenlenen, Rize Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Rize'de yeni bir eser şöleninin açılışını hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda milyarlarca liralık yatırımların Rize'de açılacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Ne zaman Rize'ye gelsek hep aynı muhteşem manzara ile karşılaşıyoruz. Hep söylüyoruz, Rize bambaşka bir ruha sahiptir. Bu aziz şehir çalışkandır, kendi istikbalini çay tarlalarında döktüğü alın teriyle, helal rızıkla kazanan bir şehrimizdir. Bu şehrin insanı delikanlıdır, merttir, yiğittir çünkü cesaretini Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ede ede kazanmıştır. Bu şehir bağrından nice yiğitler çıkarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın doğup büyüdüğü, her sokağında hatıralarının, alın terinin olduğu bir şehirdir. İşte bu yüzden Rize, bizim her zaman gözbebeğimizdir."

Hizmetleri hayata geçirebilmek için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Siz, öyle güzel insanlarsınız ki tam 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bu kardeşlerinizin yanında daima dik durdunuz, daima bizlere sahip çıktınız. Desteklerinizle, dualarınızla, yanımızda her zaman oldunuz. Biz de sizlere vefamızı göstermek için sizlerin hizmetinizde olduk. Rize'de meydan projemizde, Rize'de yaşanan sellerde, burada alt gelir grubu vatandaşlarımızın konut edinmesinde, Rize sahil düzenlemesinde hep Rizeli kardeşlerimizin yanındaydık. Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle, dualarıyla yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıllarca yine güzel Rize'mize hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz."

Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konutun teslim edildiğine dikkati çekerek, "İnşallah yıl sonuna kadar da bütün kardeşlerimizi evlerine yerleştireceğiz. Yine bu eser siyasetine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı sosyal konut projeleriyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılacak eserlerin Rize'ye ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, "Bütün ömrümü milletine adayan, Suriyeli annelerimizin yüzü gülsün, Gazze'nin çocukları mutlu olsun diye mücadele eden, tüm dünyada masumların gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve önderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz diyor, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK TESİSİN BU TABLONUN DAHA DA AĞIRLAŞMAMASI İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir süre önce kentte yaşanan sel ve taşkınların büyük bir hadise olduğunu belirtti.

Zarar görenler için geçmiş olsun temennisinde bulunan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Devlet Su İşleri olarak yapmış olduğumuz birçok tesisin bu tablonun daha da ağırlaşmaması için önemli olduğunu hep beraber de görmüş olduk. Bugün açılacak olan bu tesislerin arasında da elbette bizim makamımıza ait olanları var. Ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun."