Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum Isparta'da ziyaretlerde bulundu
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:06

Bakan Kurum Isparta'da ziyaretlerde bulundu

AA
Bakan Kurum Isparta’da ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak için Isparta'ya gelen Kurum, Keçiborlu ilçesinde yapımı tanımlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Burada partili ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kurum'a, gül ve lavantadan oluşan çiçek takdim edildi.

Kurum, çocukların halk oyunları gösterisini izledi, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Ardından konutları inceleyen Kurum, evlerine yerleşen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar, Bakam Kurum'a konutlar için teşekkür etti.

Keçiborlu İlçe Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Isparta'ya geçerek Çünür Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaat alanını inceleyen Kurum, örnek daireyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum Isparta'da ziyaretlerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA