Bakan Kurum: Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, teknelerin çapa atarak tahrip ettiği deniz çayırlarını korumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında, Göcek-Dalaman koylarında Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi'ni hayata geçirdi.

Projenin dijital altyapısı için DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Koylardaki tekne yoğunluğu ve kullanım sürelerini kontrol altında tutan sistemle, koyların uzun süre, adaletsizce, otel gibi konaklama amaçlı kullanılması da engelleniyor.

DERİA atık alım gemisiyle ise teknelere atık alma hizmeti ve deniz süpürgesi TÜÇA91 ile günlük temizlik devriyesi başlatıldı.

Fethiye Körfezi'nde haftanın her günü deniz yüzeyi temizleme teknesiyle yürütülen çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.

"DENİZLERİMİZ MİS GİBİ OLACAK"

Atık alma hizmetiyle tekne sahipleri bir gün öncesinde DERİA siteminden yapmış oldukları rezervasyon ile gün içerisinde belirli bir saatte atıklarını sisteme verebiliyor.

Halihazırda DERİA sisteminde 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu, 1 atık alım gemisi görev yapıyor.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, deniz süpürgesi ve atık alım teknesi görüntülerini paylaşarak, "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör