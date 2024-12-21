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Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:41

Bakan Kurum: Sinop’un güzelliğine güzellik kattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık” dedi.

İHA
Bakan Kurum: Sinop’un güzelliğine güzellik kattık

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, "Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" ifadelerini kullandı.

Sinoplular da yaptıkları yorumlarda Bakan Kurum'a teşekkür etti.

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Bakan Kurum: Sinop’un güzelliğine güzellik kattık
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