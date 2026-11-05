Bakan Kurum: Türkiye’nin dirençli şehirler vizyonu, COP31’de dünyaya ilham olacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin dirençli şehirler vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak. Zirvede asrın inşa seferberliğini de dünyaya anlatacak, anka kuşu misali küllerinden yeniden doğan, dayanışmanın ve direncin simgesi olan 11 şehrimizin hikayesini de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ENKAZIN BİR KISMI TOZ HALİNE GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli 10 başlığından biri iklim dirençli şehirler olacak.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ortak finansmanıyla yürüttüğü Kırsal Alanlar Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (KADİYAP) kapsamındaki çalışmayla Yeşil Bölge'de 140 metrekarelik anka kuşu yapısı oluşturuldu. Adını küllerinden doğan anka kuşundan alan yapının yapımında Hatay'da toplanan enkaz kullanıldı.

Enkazın bir kısmı Hatay'daki Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi'nde toz haline getirildi, bir kısmı da ince kuma dönüştürüldü. Bu malzemelerle üretilen yeni beton, istenen dayanımın da üzerine çıktı. Ardından Antalya'ya taşınan malzeme ile yapının sütunları ve blokları katman katman yükseltildi.

Kalıp kullanılmadan 3B beton teknolojisiyle paletli bir robot kıvrımlı duvarları, 7 burgulu kolonu ve bankları sahada inşa etti. Çatıyı örten petek desenli paneller de atık plastikten üretildi. 54 tonluk yapının 33 tonu, yüzde 60'ı deprem enkazından elde edildi. Beton baskı yalnızca 7 günde tamamlandı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ DÜNYAYA ANLATILACAK

Anka kuşu, yıkılanın yeniden yapıya dönüşebileceğini, inşaat atıklarının da sürdürülebilir yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini dünyaya gösterecek. Bu alanda asrın inşa seferberliği ile 11 ilde depremin ardından inşa edilen iklim dirençli konutlar da dünya vitrinine çıkacak.

Öte yandan, Yeşil Bölge içerisinde bulunan Dirençli Şehirler Hub'ı da iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir şehircilik, afete hazırlık ve yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolünü pekiştirecek projelerin buluşma adresi olacak. Bu Hub'da, belediyelerin, ilgili kamu kurumlarının, özel sektörün proje ve çalışmaları yer alacak. Yerel yönetimlerin deneyimlerini uluslararası aktörlerle paylaşabileceği, ortak projeler ve işbirlikleri geliştirebilecekleri bir platform olacak.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da anka kuşu yapısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin dirençli şehirler vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak. Zirvede asrın inşa seferberliğini de dünyaya anlatacak, anka kuşu misali küllerinden yeniden doğan, dayanışmanın ve direncin simgesi olan 11 şehrimizin hikayesini de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör