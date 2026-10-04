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Giriş Tarihi: 4.10.2026 15:19

Bakan Kurum'dan Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

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AA
Bakan Kurum’dan Adana ve Osmaniye’deki depremlere ilişkin açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından "Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MURAT KURUM #ADANA #OSMANİYE
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Bakan Kurum'dan Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin açıklama
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