Bakan Kurum’dan COP31 için dörtlü zirve: Ev sahipliği yolunda önemli adımlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Türkiye'yi temsilen Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle dörtlü toplantı gerçekleştirdi.

Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem'de, Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yalçın Rafiyev ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. COP31'e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum."