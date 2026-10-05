Bakan Kurum’dan COP31 öncesi Fiji’de kritik temaslar

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Fiji'ye resmi ziyarette bulundu. Kurum, 5-8 Ekim tarihlerinde Fiji ile Tuvalu'da düzenlenecek Pre-COP Zirvesi'ne başkanlık edecek ve zirvede COP31'in Eylem Gündemi'ni paylaşacak.

COP31 EYLEM GÜNDEMİ PASİFİK ÜLKELERİYLE PAYLAŞILDI

İlk ziyaretini Fiji'ye gerçekleştiren Bakan Kurum, Pre-COP Zirvesi kapsamında Pasifik bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 öncesinde düzenlenen Pre-COP Zirvesi kapsamında Pasifik bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldik. Zirvede, COP31 Eylem Gündemi'ni detaylarıyla paylaştık. 'Elektrifikasyon, Sıfır Atık ve Yeşil Sanayileşme' başlıklarının önemini bir kez daha anlattık. COP31 Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla ortak hedeflerimizi somut uygulamalara dönüştürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA İLE COP31 HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

Bakan Kurum, temasları kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kurum, "COP31 öncesi Pre-COP Zirvesi için Fiji'de Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktayı değerlendirdik ve COP31 sürecinde birlikte atacağımız adımların üzerinden geçtik. Avustralya'nın müzakerelerde ortaya koyacağı güçlü yaklaşımın; COP31'de dengeli, kapsayıcı ve uygulama odaklı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

ALMANYA İLE TEMİZ ENERJİ VE YEŞİL SANAYİLEŞME GÖRÜŞÜLDÜ

Kurum, Pre-COP Zirvesi kapsamında Almanya Federal Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Jochen Flasbarth ile de görüştü.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Almanya Federal Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Sayın Jochen Flasbarth ile Pre-COP Zirvesi kapsamında bir araya geldik. Enerji verimliliğinden temiz enerjiye, döngüsel ekonomiden yeşil sanayileşmeye kadar pek çok başlıkta somut sonuçlar üretmek istiyoruz. Ev sahipliği yapacağımız COP31'de güçlü kararlar, somut sonuçlar ve sahada eyleme dönüşen bir iklim gündemi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör