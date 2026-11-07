SON DAKİKA | Bakan Kurum’dan COP31 öncesi gençlere çağrı: Gençlik, geleceğin seyircisi değil, kurucusudur

COP31 İklim Gönüllüsü Gençlerle Buluşma Programı, 7 Kasım 2026 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen gençlere seslenerek iklim mücadelesinde gençlerin rolüne, gönüllülük çalışmalarına ve COP31'in hedeflerine dikkat çekti.

Ortak evimiz dünyayı korumak amacıyla dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen gençlere hitap eden COP31 Başkanı, katılımcıları selamlayarak Antalya'ya hoş geldiniz dedi.

Gençlerle gerçekleştirilen her buluşmanın geleceğe dair inancı tazelediğini belirten COP31 Başkanı, gençliğin kendisine bırakılan dünyaya razı olmak yerine onu daha güzel hâle getirme cesareti olduğunu ifade etti.