Bakan Kurum’dan deprem bölgesi paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7 gün 24 saat tam gaz devam."

Kurum'un paylaşımında, bölgenin ihya ve inşa çalışmalarına katkı sağlayan TOKİ Uzmanı Tufan Gümüş ve Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alparslan Özkan'ın, duygu ve düşüncelerini aktardığı video da yer aldı.