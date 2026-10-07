Bakan Kurum’dan Fiji’de COP31 için diplomasi trafiği

PASİFİK ADA DEVLETLERİNİN ÖNCELİKLERİ ELE ALINDI

Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fiji'de Pre-Cop temaslarımız kapsamında; Cook Adaları Başbakanı Sayın Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Sayın Jotham Napat ile bir görüşme gerçekleştirdik. Pasifik'in iklim gündemindeki öncelikleri, Ada devletlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi, finansmana erişiminin kolaylaştırılması konularını istişare ettik. Ada ülkelerinin COP31 sürecine etkin katılımına ve bölgenin ihtiyaçlarının uluslararası iklim gündemine yansıtılmasına desteğimiz tamdır"

FRANSA İLE İKLİM VE YEŞİL DÖNÜŞÜM GÖRÜŞMESİ

COP31 Başkanı Kurum, bir diğer paylaşımında ise Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbut ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kurum, görüşmede küresel iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler konularının değerlendirildiğini belirtti.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Sayın Monique Barbut ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Küresel iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler konularında değerlendirmelerde bulunduk. COP31 Başkanlığı olarak, Fransa'nın yerel yönetim kapasitesi ve Avrupa finansman araçları konusundaki deneyimini son derece önemsiyoruz. Fransa'nın; Avrupa Birliği içindeki etkin rolüyle, müzakere süreçlerine yapıcı katkılar sunmasını temenni ediyoruz"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör