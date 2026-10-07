Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum'dan Fiji'de COP31 için diplomasi trafiği
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:40

Bakan Kurum'dan Fiji'de COP31 için diplomasi trafiği

COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'deki Pre-Cop temasları kapsamında Cook Adaları, Vanuatu ve Fransa'nın ilgili bakanlarıyla görüştü. Görüşmelerde Pasifik ada devletlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, finansmana erişim, biyoçeşitlilik ve yeşil dönüşüm başlıkları ele alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Ekonomi
Bakan Kurum’dan Fiji’de COP31 için diplomasi trafiği
  • ABONE OL

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'deki temasları kapsamında Cook Adaları Başbakanı Mark Brown, Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ve Fransa'nın ilgili bakanı Monique Barbut ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kurum, görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadele ve COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PASİFİK ADA DEVLETLERİNİN ÖNCELİKLERİ ELE ALINDI

Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fiji'de Pre-Cop temaslarımız kapsamında; Cook Adaları Başbakanı Sayın Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Sayın Jotham Napat ile bir görüşme gerçekleştirdik. Pasifik'in iklim gündemindeki öncelikleri, Ada devletlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi, finansmana erişiminin kolaylaştırılması konularını istişare ettik. Ada ülkelerinin COP31 sürecine etkin katılımına ve bölgenin ihtiyaçlarının uluslararası iklim gündemine yansıtılmasına desteğimiz tamdır"

FRANSA İLE İKLİM VE YEŞİL DÖNÜŞÜM GÖRÜŞMESİ

COP31 Başkanı Kurum, bir diğer paylaşımında ise Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbut ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kurum, görüşmede küresel iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler konularının değerlendirildiğini belirtti.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Sayın Monique Barbut ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Küresel iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler konularında değerlendirmelerde bulunduk. COP31 Başkanlığı olarak, Fransa'nın yerel yönetim kapasitesi ve Avrupa finansman araçları konusundaki deneyimini son derece önemsiyoruz. Fransa'nın; Avrupa Birliği içindeki etkin rolüyle, müzakere süreçlerine yapıcı katkılar sunmasını temenni ediyoruz"

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum'dan Fiji'de COP31 için diplomasi trafiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA