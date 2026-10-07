Bakan Kurum’dan Fiji’de COP31 mesajı: Ortak hedefimiz 1,5 dereceyi korumak

İKLİM FİNANSMANI VE KIRILGAN ÜLKELER VURGUSU

İklim finansmanı konusunda ülkelerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Kurum, "İklim değişikliği maalesef sınır tanımıyor, dolayısıyla çözümümüz de sınırlı olamaz" ifadelerini kullandı.

Finansmana ilişkin geçmişte çok sayıda karar alındığını ancak bunların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Kurum, adil geçişin desteklenmesinin ve kırılgan ülkelerin iklim etkilerine karşı dirençliliğinin artırılmasının küresel iklim eylemi açısından kritik olduğunu söyledi.

"ORTAK HEDEFİMİZ NETTİR"

COP31 Başkanlığı'nın hedeflerden uygulamaya geçişi merkeze aldığını belirten Kurum, bilimsel bilginin somut politikalara, politikaların yatırımlara, yatırımların ise sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

"COP31 Başkanlığı olarak ortak hedefimiz nettir; 1,5 derece hedefini korumak, aşımı mümkün olduğunca sınırlamak ve iklim eylemini bugünden geleceğe uzanan güçlü bir uygulama sürecine dönüştürmek için sizleri Antalya'ya davet ediyoruz. Antalya'ya gelirken açıkçası ne yaptığımızı konuşalım istiyoruz, ne yapacağımızı değil. Yapacaklarımızı zaten konuştuk. Hep birlikte o kararı alacağımıza yürekten inanıyorum."

"DÖNÜŞÜM POLİTİKASINDAN ASLA GERİ DÖNÜLEMEZ"

Pre-COP'un kapanış oturumunda da konuşan Kurum, COP31 Başkanlığı olarak ilk günden itibaren uygulama ve aksiyon vurgusu yaptıklarını söyledi.

Küresel gündemin ne kadar zor olursa olsun dönüşüm politikasından geri dönülemeyeceğini belirten Kurum, özellikle elektrifikasyonun dönemin itici gücü olacağını ifade etti. NDC ve NAP uygulamaları için gerekli projelere finansman sağlanmasının ve finansmana erişimin önemine dikkat çekti.

Antalya'da sürpriz veya tepeden inme bir karar olmayacağını vurgulayan Kurum, "Kesinlikle sürpriz olmayacak. Kesinlikle tepeden inme bir karar olmayacak." dedi.

Kurum ayrıca Fiji'de Pasifik adalarının yaşadığı sorunlara ve iklim değişikliğinin etkilerini hisseden Nepal gibi ülkelerin taleplerine dikkat çekti.

PRE-COP'TA İKLİM DİPLOMASİSİ

Murat Kurum, Fiji'deki temasları kapsamında Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurum ayrıca Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbut ile bir araya geldi. Görüşmede küresel iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler ele alındı.

Kurum, Avrupa Komisyonu İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Komiser Wopke Hoekstra ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile de üçlü görüşme gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı Kurum ayrıca COP30 Başkanı Andrea De Lago, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien, Fiji Çevre ve İklim Bakanı Lynda Tabuya ile Fiji-Vanuatu ve Fiji-Fransa heyetleriyle ikili görüşmeler yaptı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör