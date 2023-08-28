Bakan Mehmet Şimşek’ten ’Kalıcı Refah Artışı’ mesajı! Ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

'YAPISAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANACAK'

Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik eden Şimşek, "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek." ifadelerini kullandı.