SON DAKİKA: Bakan Muş duyurdu! İhracatta ağustos ayı rekoru

SON DAKİKA: İHRACATTA AĞUSTOS AYI REKORU

Bakan Muş açıklamasında, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." ifadelerini kullandı.