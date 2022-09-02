SON DAKİKA: Bakan Muş duyurdu! İhracatta ağustos ayı rekoru

Son dakika haberleri: İhracatta ağustos ayı rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.
SON DAKİKA: İHRACATTA AĞUSTOS AYI REKORU
Bakan Muş açıklamasında, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." ifadelerini kullandı.