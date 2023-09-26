Bakanlık 34 bin denetim gerçekleştirdi: 7/24 takip ediliyor! İdari yaptırımlar uygulandı





"ÇEVREYİ KİRLETEN TESİSLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR"



Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkan Soner Olgun ise su kaynaklarını korumak ve daha kaliteli hale getirebilmek için atık suların takibinin önemli olduğunu belirterek, "Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzda, kirlilik oranında belirlenen limit değerlerin aşılması durumunda sistem otomatik olarak numune alıyor ve bu numuneler bir kez de yerinde incelenmek üzere çevre referans laboratuvarımıza gönderiliyor. Buralardaki analiz sonuçlarına göre de çevreyi kirleten atık su arıtma tesislerine idari yaptırımlar uygulanıyor" dedi.