Bakan Özhaseki 5 adımda anlattı! Deprem konutları hızla yükseliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Belediye Başkanları İstişare Kampı'nda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, afet ve afet sonrası yapılan çalışmalar, deprem bölgesi seçim sonuçları, kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevre projelerine yer verildi.

DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR



Yaklaşık 77 bin konut teslim edildi. Kahramanmaraş'ta 17 bin 592, Adıyaman'da 8 bin 216, Elazığ'da 3 bin 93, Adana'da 2 bin 316, Osmaniye'de 3 bin 572, Malatya'da 7 bin 881, Hatay'da 10 bin 889, Kilis'te bin 494, Şanlıurfa'da 2 bin 446, Diyarbakır'da 4 bin 415 ve Gaziantep'te 14 bin 710. Yıl sonuna kadar da 200 bin konutun teslimi yapılması bekleniyor.

64 MİLYAR TL ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HARCANDI



Deprem bölgesine alt yapı çalışmaları hibe miktarları kapsamında toplam 64 milyar TL aktarıldı. Projelerin büyük çoğunluğu tamamlanırken, mayıs ayı itibariyle de ihale sürecine başlandı.

6 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM RİSK ALTINDA



Türkiye genelinde 31 milyon konut, 5 milyon ticari alandan olmak üzere 36 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ülke genlinde 6 milyon bağımsız bölüm risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün ise acil yıkılması gerekiyor. 2012 yılından bugüne kadar 2 milyon 285 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 621 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM RİSK ALTINDA



İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölümün ise acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012'den günümüze dönüşüm projeleriyle 880 bin 776 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 207 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 12 yılda 131 milyar TL değerinde İstanbul'a yatırım gerçekleştirildi.

30 BİN KONUTUN SÜRECİ BAŞLATILDI



Metropol kent İstanbul'da Yüzyılın dönüşümü başlatılıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında yaklaşık 15 bin bağımsız bölümde dönüşüm çalışmaları kapsama alanına alındı. İki ayda 14 bin 985 bağımsız bölümün yıkım ve temel atmaları da gerçekleştirildi. 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başlatıldı.