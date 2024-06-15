Bakan Özhaseki: Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde

Kayseri Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı ve diğer dini, milli bayramların huzur içinde kutlanmasını diledi.

"Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin gittikçe büyüdüğünü, geliştiğini, bu büyüme ve güçlenmenin düşmanlara korku saldığını, dostları ise memnun ettiğini dile getirdi.

Güçlü bir devlet olmanın önemine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Eğer güçlü olursanız dimdik durursunuz, yaşarsınız. Kimse size yan bakamaz. Ama zayıf olursanız üzerinizde oyun kurulmaya başlanır. Etrafımızdaki ülkelere bir bakın, ağzı tatlı kaç tane ülke var? Akşam insanların evine huzurla gidebildiği, bombaların patlamadığı kaç tane ülke var? Hele böyle bir bayram arefesinde biz ülkemiz için bu sevinci dile getirirken bir taraftan da Filistin'de yaşananları gördükçe, Gazze'de yaşananları gördükçe adeta insanlığımızdan utanıyoruz. Geçenlerde İspanya'da bir ödül töreni vardı. Kürsüye gidip çevreyle ilgili yaptıklarımızı anlattıktan sonra dedim ki 'Bunları ne için yapıyoruz, yaşadığımız şu ortamı güzelleştirmek için yapıyoruz. Ama insan olmazsa ne kıymeti var? Eğer insan yaşamıyorsa ne kıymeti var bunların?' Şimdi insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastaneler bombalanıyor, açlıktan insanlar orada can veriyor, insanlık alemi seyrediyor. 'Ateşkes' bile diyemiyor, görünüşü medeni, fakat içleri vahşi Batı medeniyeti, bu kötülüğü seyretmeye devam ediyor."