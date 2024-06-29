Bakan Özhaseki: Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız

"DÜNYAYI EN AZ KİRLETEN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ"

Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Küresel ısının önüne geçilmesinin bir tek yolu var, O da saldığımız karbon emisyonlarının azaltılması. Bunun dışında başka bir çaresi de yok. En önemli konu da, sanayi arkadaşlarımızla buluştuğumuzda hep ifade etmeye çalışıyorum. 1.1.2026'dan itibaren AB'ye satacağımız ürünlerde sınırda karbon düzenlemesi gelecek. Nasıl ürettiğimizi soracaklar. Kabaca söylüyorum; eğer biz kirleterek üretmişsek o ürünlerde vergi ödemek zorunda kalacağız. Öyle bir vergi çıkacak ki biz malımızı satamayacağız. O yüzden herkes kendi konumunu bir daha gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Şimdilik 6 tane sektör belirlendi. Daha çok demir çelik, alüminyum, hidrojen gibi konular. Bu konularda sınırda karbon düzenlemesi başlayacak ama daha sonraki yıllarda satacağınız bir gömlekte bile sınırda nasıl ürettiğinizi soracaklar" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında başta olduğunu kaydeden Özhaseki, "O yüzden hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Bizim projemizin de bu anlamda yeşil mutabakat sürecine çok uygun bir üretim çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız. Böyle diyerek sorumluluktan kaçamayız. Üzerimize düşeni hakkıyla da yapmak istiyoruz" dedi.