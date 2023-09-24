Bakan Özhaseki: Ihlara Vadisi’nde yeni türler tespit ettik

Bakan Mehmet Özhaseki, yürütülen çalışmanın sonucunu, sosyal medya hesabından duyurdu. Özhaseki, Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ne özenle bakıldığını belirterek, "19 Özel Çevre Koruma Bölgemizden biri olan Ihlara Vadisi'nde başlattığımız biyolojik çeşitlilik çalışmasıyla; 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen türü ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türünü tespit ettik. Ihlara Vadisi'nin eşsiz güzelliğini görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. 'Evlatlarımız bu doğal güzelliklerden mahrum kalmasın' diye gayretle, aşkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.