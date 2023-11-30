Bakan Özhaseki: ’Kayıp ve Zarar Fonu’ içerisinde olmamız elzemdir

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) öncesi COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Özhaseki, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ancak, oradaki konumumuzdan dolayı da 'Yeşil İklim Fonu'na ulaşmakta zorluk çektiğimizi herkes biliyor. Akdeniz Havzası'ndayız, iklim değişikliklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bir tarafta seller, bir tarafta kuraklık gibi sıkıntıları da üst üste yaşıyoruz. Zaten dünyanın kabul etmiş olduğu ortalama sıcaklığı geçen bir ortamda bulunduğumuz da kesin. Bu nedenle bizim 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olmamız elzemdir, kaçınılmazdır" dedi. Özhaseki, 'Kayıp ve Zarar Fonu' kapsamında kurulacak komisyonda Türkiye'nin kesinlikle yer alması gerektiğini söyledi.



SULTAN JABER: BEN SİZİN TARAFINIZDAYIM



Sultan Jaber ise Türkiye'nin kurul üyeliği beklentisine yönelik olarak, "Sizin 'Kayıp ve Zarar Fonu'na uygunluk konusunda birtakım kaygılarınızın olduğunu biliyorum. Size bir konuda şunu taahhüt etmek istiyorum. Türkiye'nin bu kurul üyeliği için gerekli girişimleri yapacağım. Özellikle de Avrupa Birliği nezdinde bu konuda Türkiye'ye destek olunması konusunda açıkça gerekli desteği vereceğim ve savunacağım. Bunu size taahhüt ediyorum ve size söz veriyorum, ben sizin tarafınızdayım" diye konuştu.



Özhaseki, görüşmede Sultan Jaber'i Kayseri'ye davet ederek, kendisini Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir etmek istediğini belirtti. Jaber ise davete memnuniyetle icabet edeceğini söyledi.